В ЛДПР предложили упростить оплату ЖКУ ветеранам боевых действий В ЛДПР предложили компенсировать затраты на отопление ветеранам боевых действий

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Депутаты ЛДПР подготовили законопроект о 50-процентных скидках на некоторые услуги ЖКХ ветеранам боевых действий, сообщает пресс-служба партии. Инициатива касается тех из них, кто проживают в домах без центрального отопления.

Авторы проекта предлагают компенсировать данной категории граждан половину расходов на дрова, уголь и иные виды твердого топлива, а также на газ в баллонах. В настоящее время документ находится в правительстве. После одобрения кабмином он будет внесен в Госдуму.

В сегодняшних условиях мы должны думать на много шагов вперед. СВО закончится нашей победой, и важнейшая государственная задача уже сейчас подготовить достойный уровень жизни для ветеранов, — сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил правительству России разработать специальную ипотечную программу для ветеранов. По словам парламентария, он также намерен обратиться в Министерство обороны РФ, чтобы обсудить вопрос передачи пустующих земельных участков ведомства в пользование ветеранам боевых действий. Нилов отметил, что ветеранам уже предоставляют землю, однако данная программа действует лишь в ряде регионов страны.