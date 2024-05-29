В ЛДПР предложили платить родителям, чьи дети не получили место в детсаду Слуцкий: при нехватке мест в детсаду нужно платить компенсацию родителям

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Нужно ввести компенсацию для родителей, чьим детям не досталось место в детском саду, считает председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Как он отметил в беседе с LIFE.ru, не у всех семей есть возможность оставить ребенка с бабушками и дедушками или же нанять няню.

Мы предлагаем ввести специальный денежный сертификат для тех родителей, чьим детям не досталось места в государственном муниципальном садике. Поэтому если места в садике не нашлось, то будет правильным для государства компенсировать расходы путем выдачи такого сертификата, — объяснил парламентарий.

Слуцкий отметил, что социальный сертификат можно потратить на услуги няни. Благодаря такой компенсации родители смогут спокойно работать, а их дети получат социализацию. Сейчас такие меры поддержки реализуются в некоторых российских регионах, однако их недостаточно.

Например, в Кирове компенсация составляет 2,5 тысячи рублей, а в Архангельской области — 2 тысячи рублей, добавил депутат. Такие суммы не могут покрыть расходы на няню, заключил Слуцкий.

Ранее Леонид Слуцкий выступил с предложением закрепить законодательно понятие «семейное предприятие». Он объяснил, что они могут стать основой развития малых городов и поселков. Соответствующую инициативу фракция внесет на рассмотрение Госдумы, добавил депутат.