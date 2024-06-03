В ЛДПР предложили дать матерям дошкольников дополнительный выходной

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Депутаты ЛДПР разработали законопроект, который позволил бы матерям детей до семи лет брать на работе один оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации с ребенком, пишет «Парламентская газета». Парламентарии предложили реализовать новые нормы с начала 2025 года

Женщине с ребенком до семи лет по ее письменному заявлению предоставят дополнительный оплачиваемый выходной один раз в два месяца. График выходных работник согласует с работодателем, а порядок предоставления установит правительство. Новые нормы планируют установить с 1 января 2025 года, — говорится в законопроекте.

Сейчас правом на оплачиваемый выходной для посещения врачей раз в три года могут воспользоваться сотрудники до 40 лет. После достижения этого возраста такая мера предоставляется каждый год, а пенсионерам и предпенсионерам положены два выходных в год. Кроме того, дополнительные дни отдыха несколько раз в месяц могут получить родители, опекуны или попечители ребенка-инвалида. Льготу на выходной также предоставляют донорам в день сдачи крови.

Парламентарии ЛДПР ранее представили законопроект, согласно которому родившие до 25 лет россиянки вне зависимости от материального положения смогут рассчитывать на выплату единовременного пособия. Сумма вознаграждения составит 200 тысяч рублей.