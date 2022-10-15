В ЛДПР попросили Мишустина готовить мобилизованных к СВО не менее месяца ЛДПР предложила установить срок не менее одного месяца для подготовки мобилизованных к СВО

Фото: government.ru

Михаил Мишустин

Фракция ЛДПР предложила установить срок подготовки мобилизованных не менее чем в один месяц перед отправкой в зону боевых действий, передает ТАСС. Отмечается, что обращение с подписью председателя ЛДПР Леонида Слуцкого было направлено на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина.

В письме говорится, что «порядок проведения частичной мобилизации нормативно не определен», при этом, согласно порталу «Объясняем.рф», срок подготовки составляет до одного месяца.

Депутаты считают, что подобная неопределенность приводит «к принятию необоснованных решений». В связи с этим в ЛДПР просят премьер-министра «принять все необходимые меры по разработке правил проведения частичной мобилизации, в том числе установить конкретный срок проведения переподготовки мобилизованных не менее одного месяца». Авторы идеи подчеркнули, что правительство имеет такие полномочия.

Кроме того, ЛДПР также за подписью своего руководителя направила обращение в Минобороны на имя Сергея Шойгу. Депутаты просят проинформировать ЛДПР «о порядке принятия решения об окончании подготовки (переподготовки) и отправке частично мобилизованных граждан» в зону спецоперации, в том числе о том, кто принимает такие решения, как они проходят согласование, в частности, с Минобороны, и как реализуются.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале обратился к призывным комиссиям, попросив их внимательнее выполнять свою работу. Он потребовал от военкомов обращать внимание на то, кого они призывают.