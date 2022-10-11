В ЛДПР ответили на призыв Пригожина вступать в ЧВК Вагнера Депутат Нилов: несколько депутатов от ЛДПР уже ушли на фронт

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Несколько депутатов Госдумы от ЛДПР уже ушли на фронт, еще некоторые члены партии также выразили такое желание, и кто-то из них уже в процессе оформления и подготовки нужных для этого документов, сообщил Lenta.ru заместитель главы фракции, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Таким образом депутат отреагировал на призыв владельца компании «Конкорд» Евгения Пригожина к депутатам-«говорунам» вступить в ЧВК Вагнера.

Некоторые написали письма в Минобороны, обозначив свою позицию. В том числе из партии ЛДПР. Кто-то уже ушел на фронт, кто-то находится в процессе оформления и подготовки документов, — заявил Нилов.

Пресс-служба компании «Конкорд» ранее сообщила, что владелец компании Евгений Пригожин предложил членам КПРФ, ЛДПР, а также партии «Родина» не просто делать заявления, а «взяться за автоматы или хотя бы саперные лопатки». Он назвал парламентариев «говорунами» и предложил им возглавить подразделения наподобие ЧВК Вагнера.

До этого Пригожин выразил мнение, что в рамках частичной мобилизации в первую очередь должны призывать представителей силовых структур, военных, прошедших службу по контракту и военнослужащих в отставке. Бизнесмен убежден в том, что в последнюю очередь должны призываться срочники, «отстрелявшие по три патрона» во время службы в армии. По мнению бизнесмена, мобилизации не подлежат представители «стратегически важных профессий», включая IT-специалистов.