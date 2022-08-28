«Ленина на зимбабвийские доллары»: депутат ЛДПР о возвращении символов СССР Депутат Госдумы Нилов высмеял предложение Зюганова вернуть символику СССР на банкноты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член фракции ЛДПР Ярослав Нилов высмеял предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова, призвавшего вернуть на банкноты символику СССР. В своем Telegram-канале Нилов предложил лучше ввести в оборот купюры Российской империи, которые внушали уважение к экономическому обеспечению этих денег и не нуждались в раскраске.

А что? Солидные «лопухи» с госсимволикой Российской империи внушали трепет и уважение к товарному обеспечению самих купюр. Ведь исключительно в этом смысл денег. <...> Давайте светлый лик Ленина на зимбабвийские доллары предложим, — в шутку написал Нилов.

Затем парламентарий добавил, что идеология империи — быть сытой и богатой, а мавзолеи коммунисты могут оставить себе.

Ранее Зюганов предложил вернуть символику СССР на государственные знаки (флаг, герб и гимн) и банкноты. По словам лидера коммунистической партии, советская символика должна стать украшением Красной площади и занять место в душах. Зюганов сделал такое предложение на фоне массового демонтажа памятников времен СССР в Латвии.