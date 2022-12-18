В ЛДПР отреагировали на слухи о попадании Слуцкого и Бута под обстрел В ЛДПР опровергли сведения о попадании Бута и Слуцкого под обстрел в ЛНР

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Виктор Бут

Информация о том, что делегация ЛДПР с освобожденным из американской тюрьмы Виктором Бутом и лидером партии Леонидом Слуцким попала под обстрел на территории ЛНР, не соответствует действительности. Об этом в разговоре с журналистами ТАСС сообщили представители пресс-службы политического объединения. В ЛДПР подчеркнули, что маршрут делегации корректировался по ходу работы высокоточного оружия.

Нет, под обстрел мы не попадали. Мы корректировали маршрут из-за того, что в это время работало высокоточное оружие. Наоборот, мы приняли все меры, чтобы избежать лишних рисков. Но во время конференции действительно под Луганском работала ПВО. Пару раз грохот от разрывов ракет ПВО заглушал выступающих, — рассказали члены партии.

О том, что Слуцкий и Бут в составе делегации едва не попали под обстрел в Донбассе, писало издание URA.RU.

Ранее стало известно, что лидер партии и бизнесмен открыли отделение партии в Луганске. Координатором партии в ЛНР стал депутат народного совета республики Максим Уваров.

На учредительное собрание кроме Слуцкого и Бута приехали депутаты Госдумы и сенаторы, члены партии из Крыма, Донецка и Ростова. Глава ЛДПР пообещал оказать региону помощь с ремонтом одной из наиболее пострадавших школ и выделить несколько автобусов.