В ЛДПР объяснили, почему удалили двусмысленную фразу Слуцкого ЛДПР: фразу Слуцкого об одной стране и одном президенте удалили по техническим причинам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

На прощании с Дарьей Дугиной глава ЛДПР Леонид Слуцкий произнёс фразу «Одна страна, один президент, одна победа», позже ее удалили. Как сообщил «Подъему» руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин, никаких подтекстов в речи лидера организации заложено не было, а фрагмент убрали из видео из-за помехи в кадре.

Он не был оттуда вырезан. Он туда не попал по чисто техническим причинам. Потому что когда Леонид Слуцкий это произносил, проходили люди с цветами и он был на видео перекрыт. Так бы мы его удалять не стали. Эта фраза не имеет никаких исторических отсылок, эта фраза касается просто патриотической ситуации в стране. Никаких подтекстов здесь нет, — заявил Дюпин.

Ряд СМИ сочли, что высказывание Слуцкого напоминает нацистский лозунг «Один народ, один рейх, один фюрер». Но Дюпин заявил, что эта фраза скорее ближе к «За веру, царя и Отечество», если уж проводить какие-то исторические аналогии.

Чисто русский лозунг, — резюмировал он.

Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Журналистка ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство. Автомобиль моментально охватило пламя, он вылетел с трассы и врезался в придорожную постройку.

В ФСБ заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей является гражданка Украины Наталья Вовк. Российские силовики считают, что женщина следила за журналисткой, а после убийства скрылась в Эстонии.