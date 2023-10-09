В Кремле ответили на инициативу Кадырова по отмене выборов президента Песков: Кремль в вопросе выборов президента следует требованиям Конституции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль в вопросе проведения выборов президента в 2024 году ориентируется на слова главы государства Владимира Путина, который подчеркивал, что все демократические процедуры должны быть соблюдены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отменить грядущие президентские выборы в России или единогласно принять решение, что в избирательном процессе будет участвовать только один кандидат — Путин.

Мы исходим из заявлений президента Путина, которые он сделал в ходе последнего послания Федеральному собранию. <...> Президент акцентировал внимание на необходимости соблюдения всех требований демократии, конституции при проведении этих выборов. Это были слова нашего президента. Мы на них ориентируемся, — сказал представитель Кремля.

Выборы главы государства в России запланированы на март 2024 года. Действующий президент пока не объявлял о выдвижении своей кандидатуры. Путин объяснил, что по закону парламент должен назначить дату выборов президента в конце года. Уже после этого можно будет говорить об участии, уточнил он.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов ранее отреагировал на идею Кадырова об отмене выборов. Климов подчеркнул, что Конституцию РФ никто не собирается менять. При этом политик считает, что любой гражданин имеет право вносить предложения.