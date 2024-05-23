В Крыму заявили, что до Путина можно дозвониться практически в любое время Глава Крыма Аксенов: Владимир Путин работает практически круглые сутки

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин работает практически круглые сутки, до него можно дозвониться в любое время при острой необходимости, заявил в эфире телеканала «Крым 24» глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он добавил, что на российском лидере лежит большая ответственность.

Лидер, я знаю, работает практически круглые сутки. До него можно дозвониться в любое время, если возникает острая совсем необходимость, — сказал он.

По словам Аксенова, основная нагрузка, как с точки зрения внешней политики России, так и движения страны в целом, лежит на Путине. Глава Крыма отметил, что президент проводит колоссальную работу и главная задача российского общества — подставить ему свое плечо.

Ранее Владимир Путин обратился к правительству России с призывом утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития для 10 регионов страны, поскольку они нуждаются в улучшении показателей. В их числе оказались Алтай, Калмыкия, Тува, Хакасия, Чувашия и Марий Эл, Кировская, Курганская и Псковская области.

До этого президент РФ поддержал планы губернаторов Липецкой области Игоря Артамонова и Курганской области Вадима Шумкова вновь баллотироваться на выборах руководителя регион. Российский лидер пожелал им успеха.