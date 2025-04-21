В Крыму высказались о планах США признать полуостров российским Цеков призвал ждать официальных заявлений США о признании Крыма российским

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Необходимо дождаться официальных заявлений США о признании Крыма российским регионом, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Госсовета республики Сергей Цеков. Он отметил, что даже обсуждение такой возможности уже является позитивным сигналом для жителей полуострова.

Информация, конечно, для нас хорошая [о возможном признании Крыма российским со стороны США]. Вот соответствует ли она действительности? Ну, это когда услышим заявление непосредственно президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, его доверенных лиц, тогда мы будем уже говорить о том, что это действительно имеет место быть, — высказался Цеков.

Ранее появилась информация, что Вашингтон оказывает дипломатическое давление на Киев, подталкивая его к принятию решения по инициативе главы Белого дома об урегулировании конфликта на Украине. Речь идет в том числе о признании Крыма российским и отказе от вступления в НАТО.

До этого американист и доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян заявил, что Трамп вряд ли захочет ставить России ультиматумы ради урегулирования украинского конфликта. По его словам, Вашингтон заинтересован не только в завершении боевых действий на Украине, но и в нормализации отношений с Москвой.