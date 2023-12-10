В Крыму назвали планы Киева по захвату полуострова «опиумом для украинцев» Депутат Шонус назвал наработки Киева по Крыму дурманом и опиумом для украинцев

Крымский депутат Иван Шонус назвал заявление украинских властей о наличии наработок, которые вынудят Россию уйти с полуострова, дурманом и опиумом для украинцев. По его словам, которые приводит РИА Новости, Киеву лучше делать наработки по капитуляции, поскольку Москва победит в СВО.

Эти высказывания — дурман, опиум для украинцев, один из законов, которыми пользуется западная власть: давай надежду, но не дай ей сбыться. Россия борется с нацизмом и выйдет в этом противостоянии победителем. Главная задача Украины — не думать о захвате, а срочно делать наработки по плану капитуляции, — сказал Шонус.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью местным СМИ заявил о подготовке наработок на 2024 год, которые, по его словам, вынудят Россию уйти из Крыма. При этом он отметил, что у Киева нет столь мощного флота, однако он все равно считает, что ВСУ могут добиться успеха.

22 ноября на заседании украинской Национальной комиссии по вопросам крымско-татарского языка было принято решение о возвращении населенным пунктам Крыма «топонимов, которые имеют тюркское происхождение или исторические крымско-татарские названия». Таким образом, согласно заявлению Министерства реинтеграции, будет осуществляться «борьба с пропагандой российской имперской политики на Украине» и «деколонизация топонимии».

В Крыму сочли новую идею «крымско-татарской топонимики» очередной провокацией. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала киевские идеи «очередным бредом».