В Крыму угрозы Киева сравнили с карикатурным персонажем басни Крылова Депутат Гемпель сравнил с лаем Моськи угрозы Киева обрушить Крымский мост

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост в Керчи

Угрозы Украины разрушить Крымский мост напоминают лай Моськи на слона из знаменитой басни Ивана Крылова, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он добавил, что современная Украина уже полностью утратила свою государственность.

Все угрозы политического и военного руководства Украины сродни лаю Моськи из всем нам хорошо известной басни. <...> Я думаю, что это предсмертная агония руководства Украины. Они потеряли полностью свою государственность, — подчеркнул Гемпель.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Киев еще не поставил точку в вопросе Крымского моста. Он напомнил, что мост подвергся уже двум терактам: в октябре 2022 года и в июле 2023-го, а дальше будет «больше сюрпризов». По его словам, Крымский мост «обречен».

Малюк также раскрыл, что за планирование терактов на гражданский объект России стояли бригадный генерал военной контрразведки СБУ с позывным Хантер и командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. Чиновник подчеркнул, что атаки на Крымский мост стали результатом совместной операции СБУ и украинского флота.

Угрозы украинского руководства разрушить Крымский мост прокомментировал и директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, заявления Киева являются сказками, которым большая часть жителей Украины и западных лидеров уже не верит.