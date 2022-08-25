В Крыму слова Зеленского о «возвращении» полуострова назвали ахинеей Вице-спикер парламента Крыма Бобков назвал планы Зеленского на полуостров плохой затеей

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Севастополь

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» полуострова являются ахинеей. Планы же Киева по отторжению территории от великой державы с ядерным статусом можно назвать плохой затеей, отметил он в беседе с РИА Новости.

Все эти заявления — ахинея. Что-то забирать, что-то отторгать от великой державы с ядерным статусом — это плохая затея. Это осознают даже те — несмотря на то, что иногда вызывает сомнение их адекватность, — кто эти заявления делают, — считает представитель крымского парламента.

Бобков объяснил появление подобных заявлений стремлением Киева удержать от социального развала то, что некогда называлось Украиной. Отсюда и риторика за гранью адекватности. Вице-спикер уверен, что за такими заявлениями могут стоять попытки провокаций, поэтому в условиях активных военных действий не стоит относиться к ним с легкостью.

Нам нужно быть максимально бдительными. А то, что их заявления от действий разделяют даже не метры, а галактики, это очевидно. Естественно, что ни одно из этих слов не будет иметь отношения к действительности, — заключил Бобков.

Ранее стало известно, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил: США позволят Киеву самостоятельно расставлять приоритеты в боевых действиях. Так он прокомментировал слова главы Украины Владимира Зеленского о планах «вернуть» Крым «любыми средствами».