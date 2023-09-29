В Крыму рассказали о влиянии украинского конфликта на выборы в США Сенатор Ковитиди: украинский конфликт обходится слишком дорого для США

Фото: МО Украины

Кандидаты на пост президента США будут использовать тему украинского конфликта в ходе своих предвыборных гонок, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она также отметила, что для Вашингтона конфликт обходится очень дорого, по этой причине ряд кандидатов озвучивают идеи о том, как быстро закончить его.

В настоящий момент уже очевидно, что все украинские проблемы, ставшие байденовскими, будут активно разыгрываться в предвыборной гонке как республиканцами, так и демократами. Обещание Джо Кеннеди — младшего закончить войну на Украине «в течение 100 дней на посту президента» — яркое подтверждение тому, что в таком виде дорогостоящий конфликт больше не интересен США, — сказала Ковитиди.

Экс-агент MI6 Аластер Крук до этого отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского истерика, потому что США намерены заставить его провести президентские выборы, несмотря на действующее в стране военное положение. По мнению аналитика, глава украинского государства «находится в заложниках у западных лидеров», которые контролируют каждое его действие.

Зеленский ранее выступил с речью на Генеральной Ассамблее ООН, в ходе которой подчеркнул, что намерен представить очередную «формулу мира» между Украиной и Россией в Совбезе организации. Он сообщил, что РФ «проглотила Белоруссию», а также «угрожает Казахстану и балтийским странам». При этом Зеленский выразил уверенность, что «закулисные сделки не принесут результата».

В свою очередь американский журналист Джексон Хинкл заявил, что украинского лидера ожидает жестокий финал. По его словам, с ним может произойти то же самое, что и с другими агентами влияния США, такими как Саддам Хусейн или Усама бен Ладен.