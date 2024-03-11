В Крыму рассказали, как полуостров мог стать вторым Донбассом Мурадов: Крым повторил бы судьбу Донбасса, оставшись в составе Украины

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Крым повторил бы судьбу Донбасса, если бы остался в составе Украины в 2014 году, заявил вице-премьер правительства региона — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов. По его словам, которые приводит ТАСС, война со стороны Киева против крымчан была бы более ожесточенной.

[Произошло бы] то же, что с Донбассом. <...> Агрессия, месть. Но война со стороны киевских властей по отношению к крымчанам была бы более ожесточенной, — заявил Мурадов.

Он отметил, что в 2014 году крымчане почувствовали приближение войны к полуострову, поэтому они единодушно высказались за возвращение в состав России. Они понимали, что Москва сможет их защитить «как родная мать», добавил Мурадов.

Постпред Крыма заявил, что жителям региона было чем ответить. По его словам, они сформировали народное ополчение, которое уже тогда насчитывало более 10 тысяч человек. Ему также оказывало содействие кубанское казачество.

Ранее Мурадов отмечал, что появление истребителей Североатлантического альянса над Черным морем является проявлением агрессии, провоцирующей Россию на жесткие ответные действия. Он добавил, что жители региона не сомневаются в надежности российских систем противовоздушной обороны.