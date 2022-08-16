В Крыму расширили зону действия ЧС из-за взрывов на севере полуострова

Фото: Министерство обороны РФ

Режим ЧС регионального характера введен после детонации боеприпасов в Джанкойском районе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Утром 8 августа администрация поселения Майское сообщила о детонации боеприпасов на севере полуострова.

С учетом пострадавших населенных пунктов в Джанкойском районе увеличиваются границы введенной ранее ЧС регионального характера, — заявил он.

В Минобороны РФ сообщили, что причиной взрыва на складе военного назначения в районе населенного пункта Джанкой на севере Крыма стала диверсия. В результате ЧП никто серьезно не пострадал, добавили в ведомстве.

9 августа в поселке Новофедоровка в 100 км от Севастополя произошли взрывы на военном аэродроме Саки. Первый прозвучал примерно в 15:00 по местному времени, далее последовали еще несколько. По версии Министерства обороны РФ — из-за детонации авиационных снарядов. Число пострадавших при инциденте составило 13 человек, 12 из них отпустили домой после оказания медицинской помощи. Один человек погиб.

Руководство Крыма впоследствии приняло решение о введении режима ЧС муниципального масштаба из-за взрывов.