Госсовет Крыма раскрыл детали закона, запрещающего запасникам покидать РФ Госсовет Крыма: будет установлено четкое требование к военнообязанным о запрете на выезд из РФ

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В поправках к законам о мобилизации и о мобилизационной подготовке будет установлено четкое требование к лицам, состоящим на воинском учете, о запрете на выезд за пределы России, заявил в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госсовета Республики Крым Сергей Трофимов. Он отметил, что законопроект предполагает также включение в реестр иноагентов тех лиц, которые в нарушение данного закона покинули РФ и подписали документ, напрямую дискредитирующий действия государства.

Будет установлено четкое требование к лицам, состоящим на воинском учете, о запрете на выезд за пределы РФ. Включение в реестр иноагентов тех лиц, которые в нарушение данного запрета покинули РФ и подписали документ, напрямую дискредитирующий действия нашего государства (как в Польше, она же вербовка), — уточнил Трофимов.

Также, по его словам, юридические последствия должны наступать и для лиц, публично осуждающих действия РФ и Вооруженных сил страны. Кроме того, прорабатывается вопрос о лишении граждан государственных наград, добавил Трофимов.

Прорабатывается вопрос о лишении граждан государственных наград: если артист является народным, то народным он и должен оставаться и быть с ним до конца, — сказал политик.

Он также отметил, что вносятся изменения в УК РФ для привлечения к уголовной ответственности лиц, уклоняющихся от мобилизации. Кроме того, по его словам, таких граждан планируется ограничить в правах на участие в выборах и в работе на государственных должностях.

При этом Трофимов подчеркнул, что на данный момент речь идет о свободном передвижении граждан только в пределах России. Вопрос о распространении этого положения на союзное государство Белоруссию надо прорабатывать отдельно, заключил он.

Ранее Трофимов заявил, что законопроект о запрете выезда из России гражданам, состоящим на воинском учете будет готов 12 октября. Нормативный акт уже поддержал депутат Госдумы Константин Затулин. Он считает, что во время мобилизации границы должны быть закрыты. По его словам, те, кто сейчас стоит в очереди в военкомат и идет служить, видят, как их ровесники уезжают из страны.