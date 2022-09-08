В Крыму призвали власти Украины готовить себе маршруты эвакуации Глава парламента Крыма Константинов призвал власти Украины готовить маршруты эвакуации

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Владимир Константинов

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал абсурдом заявление о подготовки к «деоккупации» полуострова Украиной. По его словам, киевским властям следует заняться подготовкой для себя эвакуационных маршрутов, сообщает РИА Новости.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее призвал «жителей оккупированных территорий», включая полуостров Крым, готовиться к «предстоящей деоккупации» регионов.

Мы имеем дело с очередной ложью, откровенным фейком и абсурдом. Но хорошее в этом есть только одно: такие их заявления говорят нам о том, что дела у них идут совсем плохо. Поэтому пусть задумаются о подготовке эвакуационных маршрутов для себя, когда придется впопыхах, словно крысы, бежать из страны, — подчеркнул глава парламента.

Он добавил, что Киев сейчас утрачивает поддержку Запада, а для президента Украины Владимира Зеленского и его окружения она крайне важна.

Они же из этой помощи практически открыто воруют, ее прекращение равносильно для них потере смысла жизни. Чтобы помощь шла беспрерывно, нужны постоянные громкие заявления, иллюзия борьбы, — пояснил Константинов.

Он считает, что нанести масштабный урон России киевские власти не могут, но в Крыму все же не расслабляются.

Ранее стало известно, что офис президента Украины побеждает Россию «только языком» — на словах — заявил NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. По словам сенатора, в Киеве никак не могут смириться с поражением. При этом Подоляка Цеков назвал большим сказочником и очень злобным человеком.