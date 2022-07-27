В Крыму предложили расширить до Одессы географию спецоперации Спикер парламента Крыма Константинов: географию спецоперации следует расширить до Одессы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Владимир Константинов

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что необходимо расширить географию южного направления спецоперации на Украине. Она должна включать Николаев и Одессу, отметил он в беседе с РИА Новости.

Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу. Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков. Это русские города, и им не место в нацистской Украине, — подчеркнул спикер.

Константинов добавил, что освобождение Николаева и Одессы обеспечит безопасность границ. Кроме того, будет положен конец планам НАТО по закреплению в Черноморском регионе, считает глава крымского парламента.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров 20 июля заявил: географические задачи спецоперации на Украине изменились. Теперь в них входят не только Донецкая и Луганская народные республики. Он добавил, что в случае поставок Западом украинской армии дальнобойного оружия, географические задачи спецоперации отодвинутся ещё дальше.