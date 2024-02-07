В Крыму предложили переименовать улицы Кучмы и Рейгана Сенатор Цеков призвал переименовать улицы с именами украинских политиков в Крыму

Фото: council.gov.ru

Сергей Цеков

Улицы в населенных пунктах Крыма, названные в честь украинских и американских политиков, должны быть переименованы, заявил ТАСС сенатор от республики Сергей Цеков. По его мнению, это не те личности, в честь которых нужно называть улицы. В 2022 году с аналогичным предложением выступил глава республики Сергей Аксенов.

Цеков подчеркнул, что улицы в населенных пунктах Крыма получили названия в честь американских и украинских политиков еще до 2014 года. По словам сенатора, на полуострове можно найти улицы, названные именами бывшего президента США Рональда Рейгана, а также бывших президентов Украины Леонида Кучмы и Леонида Кравчука. Парламентарий подчеркнул, что названия этих улиц необходимо сменить.

Названия присвоили во времена Украины, я думаю, что это не те личности, именами которых нужно называть улицы городов Крыма, — отметил он.

Власти Украины активно переименовывают улицы, названные в честь российских политиков, полководцев и деятелей культуры. Как сообщалось ранее, администрация Никополя, расположенного в Днепропетровской области, переименовала около 50 улиц, в том числе улицы Михаила Кутузова, Олега Кошевого и Владимира Комарова.