В Крыму ответили, почему европейцы не готовы отдать Одессу России Депутат Цеков: Запад не готов признать желание одесситов решать свою судьбу

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запад не готов признать желание жителей Одессы решать свою судьбу, поэтому не хочет передавать город России, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков. По его словам, Киев будет доказывать, что Одесса — это исконно украинский город.

Я скажу, что если бы у одесситов была возможность провести референдум и определить свою судьбу самостоятельно, то это было бы правильно, в том числе с точки зрения современных международных стандартов, о которых очень любят говорить на Западе. Другое дело, позволят ли это сделать? На Украине 100% это не позволят сделать и будут доказывать, что Одесса — это исконно украинский город с многотысячелетней историей. Европейцы тоже не поддержат, — сказал Цеков.

По его словам, Запад не хочет показывать, что значительная часть граждан Украины, проживающих на юге страны, в том числе в Одесской области, не поддерживает Киев и хотела бы иметь большую самостоятельность. Как отметил депутат, проведение референдума показало бы, что слова Запада не расходятся с делом.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Одесса является городом для людей, а не для украинской власти, под чьим контролем она в настоящее время находится. По его мнению, идеология нынешней Украины чужда жителям Одессы.