В Крыму отреагировали на слова Зеленского о «возвращении» полуострова Постпред Крыма Мурадов: идея отторжения полуострова от России приведёт Киев к краху

Фото: Cindy Miller Hopkins/Danita Delimont/Global Look Press

Севастополь

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что идея отторжения полуострова от России приведёт к полному краху Украины. Киев об этом уже предупреждали, отметил он в беседе с РИА Новости.

Так вице-премьер правительства республики прокомментировал новое выступление украинского президента Владимира Зеленского, в который раз заявившего, что Киев обязательно «вернёт» Крым под свой контроль. При этом о сроках «возвращения» полуострова он ничего не сказал, но анонсировал проведение нового международного саммита «Крымская платформа».

Маниакальная зависимость киевского режима от внедрённой Вашингтоном в его замутнённое сознание идеи отторжения Крыма от России неуклонно ведёт к полному краху украинской государственности. О пагубности этой линии Москва неоднократно предупреждала, — подчеркнул постпред.

Он добавил, что поднимаемая Зеленским тема мало кому в мировом сообществе интересна.

А многие в России и в мире не без оснований полагают, что попытка реанимации идеи «деоккупации Крыма» ещё больше подольёт масла в огонь украинского кризиса и поставит мир на грань полномасштабной войны, — считает Мурадов.

Что касается «Крымской платформы», то, указал постпред, к ней следует относиться как к крайне опасной идее, ведущей к эскалации антироссийской борьбы со стороны Запада.

Ранее стало известно, что после серии взрывов на аэродроме Саки в районе посёлка Новофедоровка на западе Крыма Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях видеообращение. В нём он сообщил о намерении Киева вернуть полуостров под свой контроль, добавив, что конфликт «начался с Крыма в 2014 году, там и должен закончиться».