В Госдуме оценили слова Дуды о Крыме Депутат Шеремет назвал слова президента Польши Дуды о Крыме сигналом Украине

Фото: IMAGO/Global Look Press

Анджей Дуда

Заявление президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма России можно назвать сигналом Украине оставить крымчан в покое, сообщил депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости. По его словам, польский лидер набрался смелости и признал, что полуостров исторически принадлежал РФ.

Президент Польши набрался смелости и фактически дал сигнал киевским властям оставить крымчан в покое и перестать тешить себя иллюзиями и бравадами о захвате Крыма. Крым никогда не вернется в Украину, и Западу пора с этим смириться. Россия поставит на место любого агрессора, — сказал Шеремет.

Дуда ранее сообщил, что Киев не сможет вернуть Крым. По его словам, история четко дает понять, что полуостров «находился в руках России большую часть времени». При этом польский лидер выразил надежду на то, что Украина сможет вернуть под свой контроль Донецк и Луганск.

Частью Российской империи Крым стал в 1783 году в ходе военной кампании против Османской империи. Территориальной частью современной России полуостров является с 2014 года по итогам проведенного референдума. Его подробности — в материале NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство россиян убеждены, что решение о возвращении Крыма в состав России является правильным, так высказались 86% россиян в рамках опроса ВЦИОМа. 56% жителей России испытывают гордость, когда слышат о воссоединении полуострова со страной, следует из соцопроса.

Социологи также выяснили, что 71% граждан видят для России больше пользы, чем вреда от присоединения Крыма. 76% убеждены, что регион стал стремительно развиваться после того, как стал частью России.