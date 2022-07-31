В Крыму назвали терроризмом атаку ВСУ на штаб ЧФ Спикер парламента Крыма Константинов: атака ВСУ на штаб ЧФ – откровенный терроризм

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Атака беспилотника ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе в День ВМФ России — откровенный терроризм. Укронацистам нужно отбить охоту гадить на чужих праздниках, заявил в своем Telegram-канале спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Перейдя к тактике откровенного терроризма, Киев в пропагандистских целях наносит такие удары, которые никак не вытекают из логики войны, — написал он.

По словам парламентария, укронацисты используют любую возможность, чтобы вывести российское общество из равновесия, заронить тревогу и сомнения в неизбежном итоге спецоперации. С этой целью и наносился удар по штабу ЧФ.

Константинов выразил уверенность, что компетентные службы выяснят все обстоятельства атаки, из случившегося будут сделаны самые серьезные выводы, а ответ не заставит себя ждать.

Нужно так дать по рукам этому восточноевропейскому ИГИЛу (организация, деятельность которой запрещена в России), чтобы навсегда отбить у него охоту гадить на чужих праздниках, — подчеркнул парламентарий.

О атаке беспилотника ВСУ на штаб ЧФ сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Первоначально было известно о пяти пострадавших, позднее их число возросло до шести. Глава региона объявил об отмене всех массовых мероприятий в городе, в том и числе посвященных Дню Военно-морского флота, и призвал местных жителей и туристов сохранять спокойствие и по возможности не покидать дома.

Замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что подобные атаки не вызывают ничего, кроме раздражения и желания довести до конца цели в ходе этой специальной военной операции.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, в свою очередь, предположила, что удар по штабу не мог быть нанесен извне, поскольку Севастополь хорошо охраняется. По ее мнению, это «внутренняя диверсия» с целью сорвать праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ и дестабилизировать психологическое состояние граждан.