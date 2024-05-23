В Крыму назвали «сумасшествием» представленную США «карту ударов» по России Депутат Шеремет: в Конгрессе США сумасшествие взяло вверх над здравомыслием

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Михаил Шеремет

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет счел «сумасшествием» представленную в Конгрессе США «карту ударов» по России. По его словам, у миролюбивой современной страны есть гарантированная возможность уничтожить любого агрессора, передает РИА Новости.

В Конгрессе США, похоже, сумасшествие взяло вверх над здравомыслием и чувством самосохранения. Но у этой слетевшей с катушек страны-агрессора подобный план не пройдет, — подчеркнул собеседник агентства.

Шеремет заявил, что «мирные здравомыслящие граждане США должны взять ситуацию в свои руки и отправить на свалку истории невменяемых политиков, которые засели в Вашингтоне и стремятся окунуть мир в хаос войны, лишив американцев будущего». Так депутат прокомментировал призывы главы комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкла Маккола отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием.

Маккол ранее продемонстрировал главе Госдепа Энтони Блинкену карту территории РФ с зоной, которую могут накрыть поставленные Вашингтоном ракеты ATACMS.

Как написала газета The New York Times, в администрации США после этого развернулись дебаты по поводу ослабления запрета на удары Вооруженных сил Украины по российским территориям. Соответствующие призывы исходят от Госдепартамента США после поездки главы ведомства Энтони Блинкена в Киев, уточнило издание.