В Крыму назвали способ вернуть легитимность Украине Глава парламента Крыма Константинов: СВО позволит вернуть Украине легитимность

Фото: МО РФ

Специальная военная операция позволит вернуть власть Украины в легитимное поле, такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов. Он выразил уверенность, что перезагрузить ситуацию в стране можно только силовым путем, нанеся Киеву военное поражение.

Для того чтобы произвести перезагрузку Украины изнутри, нам придется нанести военное поражение киевскому режиму, фактически — уничтожить его силовым путем. Именно в этом мне и видится суть СВО, — заявил Константинов.

Глава парламента Крыма добавил, что политическая система Украины утратила свою легитимность еще десять лет назад. Это произошло, когда в стране случился государственный переворот. Вернуть легитимность Украины можно было только за счет перезапуска политической системы чрезвычайными мерами.

Но шанс на такую перезагрузку «изнутри» уже упущен, — заключил Константинов.

Ранее один из авторов действующей Конституции Украины Дмитрий Табачник предположил, что нелегитимность президента страны Владимира Зеленского, занимающего пост после истечения срока его полномочий, была сконструирована намеренно. По его мнению, такой шаг позволил исключить возможность переговоров с Россией.