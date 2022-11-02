В Крыму назвали причины «фантазий» Зеленского о победе над Россией Вице-спикер крымского парламента Бобков назвал причины «фантазий» Зеленского о победе над РФ

Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков в разговоре с News.ru перечислил причины возникновения «фантазий» президента Украины Владимира Зеленского о победе над Россией. Прежде всего, как указал политик, украинский глава страдает от проблем со здоровьем. Об этом, по словам Бобкова, свидетельствует его внешность. Вице-спикер считает, что некоторые фрагменты речей Зеленского «приходится пересматривать», чтобы понять, «о чем он говорит».

То, что он бравирует своими фантазиями (о победе над Россией. — NEWS.ru). Здесь две причины. Первая — физиологическая. Вижу, как меняется его внешность. Не знаю, замечает ли это его окружение, но я бы, если они за него переживают, сделал бы ему замечание. Выглядит он не очень, — заявил Бобков.

Помимо этого, вице-спикер сообщил о «потере механизмов управления» над украинским обществом со стороны Зеленского. Бобков уверен в том, что в скором времени на Украине воцарится жесткий тоталитарный режим, наподобие того, что был в фашистской Германии.

Второй момент. Теряя какие-либо механизмы управления теряющим надежду украинским обществом, нужно, конечно же, все более-более бравировать. Мы помним пример нацистской Германии, где агитационная работа, идеологическая лишь набирала обороты на фоне новых и новых поражений Германии. Более того, мы скоро увидим еще более жестокие формы расправы над любым инакомыслием на Украине, — отметил Бобков.

Опираясь на свой исторический бэкграунд, вице-спикер рассказал о неминуемых расправах над украинцами в случае возможных поражений ВСУ.

Я историк, хорошо знаю, что зайдя в Крым, немцы действовали исключительно действовали по расовым шаблонам, которые имели страшные кровавые последствия, но они были как-то очерчены. А затем, в период оккупации, началась страшная-страшная пора — немцы мстили каждому за поражения на полях сражений. С Украиной будет точно также, как только они будут терпеть поражения, — заключил Бобков.

Ранее чешский журналист Эдуард Хмелар написал, что внутриполитические решения Зеленского отворачивают от него жителей страны и подталкивают их к сотрудничеству с Россией. Обозреватель пояснил, что сопряженный с политическими преследованиями демонтаж демократических институтов подталкивает украинцев к сотрудничеству с Россией. США и ЕС же, по его мнению, смотрят на это сквозь пальцы.