В Крыму назвали позицию США по полуострову объявлением войны Постпред Крыма Мурадов назвал объявлением войны заявление США по полуострову

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Ялта, Крым

Постпред Крыма при президенте России и вице-премьер республиканского правительства Георгий Мурадов назвал заявление Белого дома по полуострову объявлением войны, передает РИА Новости. По его мнению, Москве следует напомнить американским властям о «дубине ядерного сдерживания».

Заявление Кирби по Крыму — это объявление войны России, которую США поручают вести чужими кровавыми нацистскими руками. Полагаю, что без прямого напоминания Вашингтону о нашей дубине ядерного сдерживания, которая поднимается над тупой головой вашингтонских безумцев, дело не обойдется, — заявил Мурадов.

Накануне представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают территорию Крымского полуострова украинской, поэтому Киев вправе проводить там любые военные операции. Кроме того, в американской администрации отметили, что у Украины есть военные потенциал для возвращения полуострова, однако есть опасения, что «Россия может в ответ на эти действия применить ядерное оружие».

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет пригрозил, что позиция Вашингтона по полуострову может ему сильно «аукнуться». Он подчеркнул, что все попытки провокаций в отношении Крыма будут жестко пресечены. Слова Кирби прокомментировала также сенатор Ольга Ковитиди. Она предупредила, что нападение на Крым приведет к прямому столкновению России с НАТО.