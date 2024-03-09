В Крыму назвали появление истребителей НАТО над Черным морем агрессией Мурадов: появление истребителей НАТО над Черным морем — это агрессия

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Появление истребителей Североатлантического альянса над Черным морем является проявлением агрессии, провоцирующей Россию на жесткие ответные действия, считает постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Он добавил, что жители региона не сомневаются в надежности российских систем противовоздушной обороны, передает РИА Новости.

Мы имеем дело с откровенной агрессией [со стороны НАТО], провоцирующей Россию на жесткий ответ. Ведь враг стремится выведать наши самые чувствительные точки не из любопытства, а для нанесения по ним ударов, — сказал Мурадов.

В среду, 6 марта, Министерство обороны России сообщило, что российский военный самолет Су-30 развернул два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании над Черным морем, а также разведывательный самолет RC-135. По данным ведомства, нарушения российской границы допущено не было.

В военном ведомстве добавили, что российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет самолета Воздушно-космических сил РФ осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подытожили в Минобороны.