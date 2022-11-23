В Крыму отреагировали на заявление Киева о скором наступлении на полуостров Глава парламента Крыма назвал неадекватными слова Ермака о скором наступлении ВСУ на полуостров

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ на бронеавтомобиле «Рысь» в Армянске, Крым

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов назвал неадекватным заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о скором наступлении ВСУ на полуостров. При этом он добавил, что цели российской спецоперации должны быть достигнуты в полной мере, передает РИА Новости.

Это неадекватное заявление людей, которые не имеют ничего общего со здравомыслием, — цитирует агентство парламентария.

Константинов отметил, что руководству Крыма нечего противопоставить подобным заявлениям Киева, «поскольку мы не употребляем те препараты, которые употребляют они». Он также подчеркнул, что нацистский режим на Украине должен быть уничтожен, без этого нельзя считать цели спецоперации достигнутыми.

По нашему убеждению, города-герои — Киев, Одесса — обязательно должны быть нашими. Без этого мы не можем быть спокойны, особенно в Крыму, за наше будущее, будущее наших детей, — сказал Константинов.

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя слова Ермака, заявил, что наступление на полуостров обернется для ВСУ катастрофой. По его словам, украинские солдаты смогут попасть в Крым только в качестве военнопленных.