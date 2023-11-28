В Крыму назвали бредом желание Киева переименовать города на полуострове Сенатор Ковитиди назвала бредом желание Киева переименовать города в Крыму

Фото: СФ РФ

Ольга Ковитиди

Намерение украинских властей переименовать города в Крыму является очередным бредом на крымскую тему, рассказала NEWS.ru сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, жители полуострова давно уже не реагируют на охватившую Украину политическую вакханалию.

Это очередной украинский бред на крымскую тему. Пора перестать воспринимать агонизирующую украинскую власть как адекватное образование. Крымчане давно уже не реагируют на политическую вакханалию, охватившую Украину, — заявила Ковитиди.

Ранее в пресс-службе Минреинтеграции Украины сообщили, что населенным пунктам в Крыму хотят дать названия на крымско-татарском языке. В ведомстве заявили, что идет процесс согласования механизмов, которые позволят применять написание топонимов с использованием латинского алфавита в медиа, научных трудах, на дорожных указателях и при изготовлении карт. При этом комиссия поручила разработать соответствующее решение правительства.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. Его цель — подготовить «почву для деоккупации полуострова». Закон предусматривает «декоммунизацию Крыма», новые районные деления, создание военных и военно-гражданских администраций.