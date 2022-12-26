В Крыму назвали планы Украины по захвату полуострова агрессивным трепом Парламентарий Гемпель назвал планы по захвату Крыма агрессивным трепом

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Люди смотрят праздничный салют в честь Дня Победы у памятника адмиралу П. С. Нахимову в Севастополе

Планы киевских властей по захвату Крыма в 2023 году обречены на провал, а их очередные заявления на этот счет носят агрессивный и сумасшедший характер, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его словам, украинские власти обязательно ответят за преступные действия и замыслы в отношении крымчан.

Киевский фашистский режим и его планы обречены. Их заявления не более чем агрессивный сумасшедший треп. Киевский режим держится на массовой лжи и терроре своих граждан, — сказал Гемпель.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью The Guardian, что наступающий год станет решающим для Украины, и подчеркнул, что Киев намерен добиться победы в конфликте и вернуть контроль над Крымом в 2023 году. Издание отмечает, что администрация президента США Джо Байдена не поддержала обещание президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма, аналитики считают, что это будет очень сложно.

В ответ на это депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет посоветовал Киеву «начать готовить план по вхождению в состав России» и предрек невиданную катастрофу при минимальной попытке посягнуть на Крым. Планы Украины он назвал «полной ахинеей», которая не имеет ничего общего с реальностью.