В Крыму национализируют квартиру украинского олигарха Константинов: в Крыму национализируют квартиру украинского олигарха Хомутынника

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Владимир Константинов

Глава крымского парламента Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил РИА Новости, что в новый пакет национализации крымских активов украинских олигархов включена квартира «дружка» Владимира Зеленского в поселке Ливадия. Он уточнил, что речь идет о Виталии Хомутыннике. Помимо этого, в пользу государства отойдут и довольно крупные активы. В частности, парк-отель «Порто Маре» в Алуште.

Также есть и квартиры. К примеру, в доме, где покупал квартиру Зеленский, есть и квартира его дружка. Его дружок тоже купил там квартиру, и это доказано, — сказал Константинов.

По его словам, большая часть работы по выявлению и национализации наиболее крупных и известных активов украинских олигархов в Крыму уже позади.

Процесс национализации активов украинских олигархов начался в Запорожской области, заявил ранее исполняющий обязанности вице-премьера правительства — исполняющий обязанности министра экономического развития региона Юрий Гуськов. По его информации, все необходимые нормативно-правовые документы были подписаны и увязаны с законодательством. Те объекты, которые были в публичной собственности при Украине, проходят по ускоренной процедуре национализацию.