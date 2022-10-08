В Крыму анонсировали заявления Аксенова и Хуснуллина Аксенов и Хуснуллин сделают заявления после совещания в Тамани

Фото: Federation Council of Russia/via Global Look Press

Сергей Аксенов

В Тамани пройдет совещание по вопросу ЧП на Крымском мосту, после этого глава Крыма Сергей Аксенов и вице-премьер Марат Хуснуллин сделают заявления. Об этом рассказал советник регионального руководителя Олег Крючков в эфире «Соловьев Live». Хуснуллин стал председателем правительственной комиссии по выявлению причин произошедшего на мосту и ликвидации последствий. Аксенов тоже в эту комиссию входит.

Немного подождем, глава Крыма Сергей Аксенов с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным будут проводить совещание на таманском берегу, будет заявление, — подчеркнул Крючков.

К настоящему моменту Хуснуллин уже прибыл на крымский берег. Прежде сообщалось, что он лично осмотрит все повреждения моста. По словам самого чиновника, все решения будут приниматься на месте.

ЧП на Крымском мосту произошло утром в субботу. Там подорвался грузовой автомобиль, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По имеющимся данным, три человека погибли.

Президент России Владимир Путин после ЧП поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего. Отмечается, что доклады по этому вопросу должны предоставить премьер-министр Михаил Мишустин, Хуснуллин, а также глава МЧС Александр Куренков и глава Минтранса Виталий Савельев.