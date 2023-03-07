В Кремле заявили об отсутствии предпосылок к миру на Украине Песков: предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Реактивная система залпового огня «Град» в зоне проведения СВО

В настоящий момент предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло отсутствуют, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва станет добиваться своих целей посредством проведения специальной военной операции, передает РИА Новости.

Сейчас вы знаете, что продолжается специальная военная операция, никаких предпосылок для перехода в какое-то мирное русло в этой ситуации нет, поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путем дальнейшего проведения СВО, — сказал Песков.

Также он отметил, что кризисом на Украине управляют США, которые не хотят завершения этого конфликта. Так он отреагировал на слова министра иностранных дел Китая Цинь Гана о том, что событиями на Украине «управляет невидимая рука». По мнению Пескова, эта «рука» как раз является «видимой».

Ранее пресс-секретарь президента сказал, что Россия ищет дружелюбных отношений, основанных на доверии и уважении. Он также отметил, что США управляют Европой, но большинство стран в мире не хотят следовать какой-либо одной позиции в международных отношениях.