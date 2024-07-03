Песков раскрыл, есть ли переговоры между Путиным и Трампом Песков: Путин и Трамп не ведут диалог по поводу мира на Украине

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не ведет диалога с экс-главой США Дональдом Трампом на тему условий прекращения конфликта на Украине. Таким образом он ответил на вопрос о возможных переговорах Кремля с Трампом.

Нет, это не так, — заявил он.

Два ключевых советника Трампа Кит Келлог и Фред Фляйц ранее разработали план, направленный на прекращение конфликта на Украине в случае победы их кандидата на предстоящих выборах. Согласно их инициативе, Киев лишится военной поддержки Вашингтона в случае отказа от взаимодействия с Москвой.

Как отмечает Reuters, стратегия, изложенная Келлогом и Фляйцем, является наиболее подробным планом по урегулированию украинского кризиса, представленным соратниками Трампа. Экс-президент США ранее неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах 5 ноября он сможет быстро закончить конфликт на Украине.

На митинге своих сторонников в Филадельфии (штат Пенсильвания) Трамп пообещал, что если победит на выборах, то до инаугурации урегулирует конфликт на Украине. Миллиардер также отметил, что предотвратит третью мировую войну. Вступление в должность избранного президента США должно состояться 20 января 2025 года.