«Нет хотя бы хлипкого фундамента»: Песков о диалоге Москвы с Киевом Песков заявил об отсутствии «хотя бы хлипкого фундамента» для диалога с Украиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

На сегодняшний день у России нет «хотя бы хлипкого фундамента» для ведения переговоров с киевским руководством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, на Украине не хотят вести диалог и это им запрещают «американские хозяева».

Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог, — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, власти Украины не приступают к переговорам с Россией, поскольку им в этом мешают «американские хозяева».

Мы видим: a) нежелание режима; b) неготовность; c) непозволенность режиму со стороны хозяев, можно, наверное, так сказать, без каких-то дипломатических экивоков, — подчеркнул Песков.

Ранее на форуме «Диалоги о восстановлении Украины» министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что проведение переговоров между Москвой и Киевом и последующее подписание мирного соглашения между двумя государствами возможно. По его словам, для этого необходимо, чтобы Москва изменила цели военной операции и отказалась от демилитаризации и денацификации Украины.