В Кремле заявили о возможности отправки космонавта из КНДР в космос Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудили отправку представителя КНДР в космос

Фото: Роскосмос

Во время переговоров президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили возможность отправки в космос представителя Северной Кореи, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. Ким Чен Ын прибыл 12 сентября в Россию на переговоры с Путиным. Это первая зарубежная поездка северокорейского лидера за четыре года.

Мы говорили о том, что при желании северокорейской стороны можно подготовить и запустить в космос космонавта северокорейского, — сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе и двусторонним отношениям. Также глава государства отметил, что у РФ и КНДР много совместных интересных проектов, в том числе в сфере транспортного сообщения, логистики, возобновления работы морского порта, а также России есть что предложить Северной Корее в сфере сельского хозяйства.

Утром 13 сентября в ходе посещения космодрома Восточный Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей. Он отметил первенство России в покорении космоса. В ходе визита Ким Чен Ын осмотрел стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2», а также посетил цех, где происходит сборка ракет-носителей «Ангара». По словам Путина, посещение космодрома обусловлено тем, что северокорейский лидер проявляет большой интерес к ракетной технике. Он также отметил, что Пхеньян нацелен на развитие космической отрасли.