В Кремле заявили о тяжелом положении Украины Песков: Украина явно находится в тяжелом положении

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Украина явно находится в тяжелом положении из-за проблем с финансированием со стороны других стран, ее жителям сейчас нелегко, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, именно поэтому тема Украины может быть на повестке онлайн-саммита «Большой семерки», на который пригласили украинского президента Владимира Зеленского.

В том числе и Украина. Вы видите, какая непростая ситуация сейчас, связанная с продолжением выделения финансовых средств. Украинцы явно в тяжелом положении, поэтому им нелегко сейчас, — сообщил Песков.

Представитель Кремля также добавил, что российская сторона будет следить за сбором членов G7 в экстренном формате. Песков не исключил, что страны «Большой семерки» могут обсудить и палестино-израильский конфликт.

Онлайн-саммит G7 пройдет вечером 6 декабря под председательством премьер-министра Японии Фумио Кисиды. По его словам, лидеры стран намерены обсудить «важные вопросы», которые стоят перед международным сообществом.

Президент США Джо Байден ранее назвал «полным безумием» отказ конгресса выделить запрашиваемые Белым домом средства на дальнейшую поддержку Украины. По его словам, это идет вразрез с интересами Вашингтона. Он выразил уверенность, что в конечном итоге законодатели все же одобрят запрос Белого дома и Киев получит помощь.