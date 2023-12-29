В Кремле заявили о списке активов, которые могут изъять у иностранцев Песков: у России есть список западных активов для ответной конфискации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

У России есть список западных активов, которые она может конфисковать у иностранцев в ответ на их действия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение США изъять российские активы на $300 млрд. По его словам, которые передает ТАСС, такое решение американских властей может нанести удар по основным параметрам мировой экономики.

Разумеется, есть (список западных активов, которые можно конфисковать. — NEWS.ru). Понимая полную непредсказуемость наших контрагентов, скажем так, и понимая их склонность к нарушению международного права и других законов, в том числе и своих собственных, понимая их склонность к саморазрушению, <...> то, конечно, мы заранее анализировали возможные ответные шаги. Все будем делать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам, — сообщил Песков.

Правительство США ранее выдвинуло предложение странам «Большой семерки» конфисковать российские активы. Министры стран G7 обсуждают механизмы изъятия средств и думают над тем, как избежать негативных последствий при принятии такого решения.

При этом Германия и Франция выразили сомнения относительно такого предложения Вашингтона. Лидеры этих страны призывают власти США тщательно оценить законность этого шага и обсудить возможное изъятие активов РФ при сохранении высокого уровня секретности.