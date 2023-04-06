В Кремле заявили о продолжении работы по созданию Союзного государства Песков заявил, что работа по созданию Союзного государства с Белоруссией продолжится

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Работа по укреплению Союзного государства России и Белоруссии будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что за минувший год были достигнуты великолепные результаты, при этом страны будут актуализировать концептуальные подходы к гарантиям безопасности.

Речь шла о богатой палитре наших союзнических отношений, о реализации союзных программ развития. Говорили премьер-министры двух стран о том, что действительно за минувший год удалось достичь великолепных результатов, и эта работа будет продолжаться. Вот что было главное, — заявил Песков.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко опроверг слухи о поглощении Россией республики к 2030 году. Он уточнил, что страна останется суверенным государством. Россией Лукашенко назвал информацию о поглощении Белоруссии Россией попыткой «еще раз разрубить» союзные государства и вбить клин в отношения между двумя странами.

До этого Лукашенко заявил, что Минск будет готов вступить в конфликт на Украине вместе с Москвой только в том случае, если против республики будет проявлена агрессия. Он подчеркнул, что ответ будет жесточайшим и «война приобретет совсем другой характер».