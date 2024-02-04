В Кремле назвали экономику Германии «непривлекательной» Песков: экономика ФРГ теряет свою конкурентоспособность и привлекательность

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Дмитрий Песков

Целые сектора экономики ФРГ теряют свою конкурентоспособность и привлекательность, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину. По его словам, в Германии лепят образ врага, делают это фактурно и выпукло, чтобы оправдывать увеличение расходов.

Целые сектора экономики Германии теряют свою привлекательность и конкурентоспособность. На этом фоне лучше отвлекать внимание созданием какого-то врага, и, конечно, лучше России в этом плане никого нет, — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономики Европы и Соединенных Штатов Америки находятся в минусе. Он подчеркнул, что в отличие от Запада экономическая ситуация в РФ держится в плюсе. По словам Путина, Россия показала всему миру, что является самодостаточным государством. Введенные Западом санкции не оказали особого влияния на экономический, социальный и промышленный сектора, отметил президент.

Джеймс Даймон, глава американского банка JPMorgan Chase, который считается одним из крупнейших в стране и мире, ранее заявил, что экономика США движется к обрыву из-за увеличивающегося госдолга. По его словам, страна окажется на краю пропасти примерно через 10 лет.