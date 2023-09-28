В Кремле ответили, почему необходимо вкладывать больше денег в оборону Песков: повышение расходов на оборону абсолютно необходимо из-за СВО

Фото: МО РФ

Повышение расходов на оборону в России крайне необходимо, поскольку страна продолжает спецоперацию на Украине и находится в состоянии гибридной войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, гибридную войну развязала не Россия.

Очевидно, что такое повышение необходимо, абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны, которая развязана против нас, мы продолжаем специальную военную операцию, и это требует высоких расходов, — сказал представитель Кремля.

Ранее Bloomberg сообщал, что Россия планирует в 2024 году резко увеличить военные расходы — до 6% ВВП против 3,9% в 2023 году. По данным агентства, расходы на оборонную отрасль вырастут с 6,4 триллиона рублей — сумма на 2023 год — до 10,8 триллиона рублей, что равно $112 млрд. По сравнению с 2021 годом, когда расходы были равны 3,6 триллиона рублей, финансирование оборонной промышленности утроится.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что финансовое обеспечение оборонно-промышленного комплекса не должно осуществляться в ущерб социальным обязательствам государства. Глава государства подчеркнул, что во всем важна гармония.