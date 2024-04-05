«Так же, как и обычно»: в Кремле не удивились недружественному шагу Японии Песков: Япония заняла недружественную позицию в отношении России

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Дмитрий Песков

Япония полноформатно присоединилась к незаконным санкциям в отношении России, тем самым заняв недружественную позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, руководство России в этот раз отреагировало на эти санкции «так же, как и на предыдущие».

Япония полноформатно присоединилась к практике незаконных санкций, ограничений в отношении нашей страны и заняла недружественную позицию по отношению к нам, — сказал представитель Кремля.

Ранее Министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило, что в рамках антироссийских санкций с 17 апреля вводит дополнительный запрет на экспорт в Россию 164 категорий товаров. Запретительные меры коснутся, в частности, поставок масла для автомобильных двигателей, труб для газо- и нефтепроводов, нитроцеллюлозы, плавучих кранов и доков, яхт, байдарок, прогулочных и спортивных судов.

До этого Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 63 гражданина Японии. В черном списке значатся премьер-министр Фумио Кисида, глава МИД Есимаса Хаяси, а также министры финансов, обороны и юстиции Японии. Причиной решения послужила «неприемлемая риторика в адрес Российской Федерации», а также ранее наложенные аналогичные санкции на граждан РФ.