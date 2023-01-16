Президент России Владимир Путин проведет 16 января международный телефонный разговор во второй половине дня, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Представитель Кремля не подтвердил, будут ли это переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Песков пояснил, что Кремль не анонсирует телефонные разговоры президента из-за чрезмерной реакции в случае их последующего переноса.

Мы стараемся с телефонными разговорами не забегать вперед. Мы <...> стараемся их сами не анонсировать, потому что телефонное общение — это такой достаточно подвижный механизм, который сдвигается по времени, может передвигаться на дни, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Турция предложила организовать на территории страны гуманитарный коридор между Россией и Украиной. По его словам, идея турецкой стороны состоит в том, что гражданские лица или раненые военные могут сначала возвращаться в Турцию, а затем на территорию Украины. Реализация этой инициативы позволит вернуться домой тысячам людей и активно обсуждается между государствами. 

До этого пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Анкара будет продвигать идею локальных перемирий на Украине. По его словам, полноценный мирный договор между Россией и Украиной сейчас невозможен, однако уступки имеют место.