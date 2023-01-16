Песков: Путин проведет международный телефонный разговор до конца дня

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин проведет 16 января международный телефонный разговор во второй половине дня, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Представитель Кремля не подтвердил, будут ли это переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Песков пояснил, что Кремль не анонсирует телефонные разговоры президента из-за чрезмерной реакции в случае их последующего переноса.

Мы стараемся с телефонными разговорами не забегать вперед. Мы <...> стараемся их сами не анонсировать, потому что телефонное общение — это такой достаточно подвижный механизм, который сдвигается по времени, может передвигаться на дни, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Турция предложила организовать на территории страны гуманитарный коридор между Россией и Украиной. По его словам, идея турецкой стороны состоит в том, что гражданские лица или раненые военные могут сначала возвращаться в Турцию, а затем на территорию Украины. Реализация этой инициативы позволит вернуться домой тысячам людей и активно обсуждается между государствами.

До этого пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Анкара будет продвигать идею локальных перемирий на Украине. По его словам, полноценный мирный договор между Россией и Украиной сейчас невозможен, однако уступки имеют место.