В Кремле заявили о готовности к диалогу с Киевом Песков: Москва в отличие от Киева по-прежнему готова к диалогу

Фото: Фотобанк «Росконгресс»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Российская сторона готова рассматривать все инициативы, а также попытки любых стран, направленные на урегулирование конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В беседе с «Известиями» он подчеркнул, что позиция Россия ясна и полностью соответствует международному праву и уставу ООН, однако представленные рядом стран положения, которые не коррелируются с позицией РФ по урегулированию конфликта, остаются для Москвы неприемлемыми.

Мы все равно готовы к диалогу, в отличие от украинской стороны, — сказал он.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Борель назвал план украинского президента Владимира Зеленского единственным путем разрешения украинского кризиса. Программу Китая, в которой Пекин призывает к уважению суверенитета всех стран, отказу от менталитета «холодной войны» и заявляет о необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, он охарактеризовал как «просто набор благих пожеланий».

Зеленский озвучил свой план в ноябре 2022 в ходе саммита G20. Он состоит из 10 пунктов и предусматривает освобождение всех пленных, вывод российских войск, прекращение боевых действий и восстановление территориальной целостности Украины.