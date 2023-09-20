Песков: упреки Армении по Карабаху в адрес России беспочвенны

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Дмитрий Песков

Россия не принимает упреки Армении по Карабаху в свой адрес, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, все обвинения со стороны Еревана являются беспочвенными. Представитель Кремля подчеркнул, что, несмотря на это, контакты с армянской стороной продолжаются.

Мы не принимаем упреки в свой адрес. <...> Поэтому подобные обвинения в наш адрес беспочвенны, ни на чем не основаны. Несмотря на это, мы продолжаем контакты с армянской стороной, — заявил Песков.

Таким образом он прокомментировал обвинения в невыполнении договоренностей по Карабаху в адрес России. С таким заявлением ранее выступил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

Песков добавил, что Ереван остается близким союзником Москвы, однако сотрудничество продолжается и с Баку.

Ранее сообщалось, что в Карабахе была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий. Представители армян в регионе заявили, что соглашение удалось заключить при посредничестве командования российского миротворческого контингента.

19 сентября 2023 года Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя, пресечения провокаций и вывода армянских войск с территории страны. В ведомстве подчеркнули, что целями ударов будут только военные объекты.

Омбудсмен Армении Анаит Манасян заявила, что в ходе боевых действий в Карабахе погибли 32 человека, включая семерых мирных жителей, еще более 200 получили ранения. По ее словам, среди погибших в том числе двое детей, среди раненых также есть семеро несовершеннолетних.