В Кремле увидели опасность для России во вступлении Финляндии в НАТО Песков: вступление Финляндии в НАТО является посягательством на безопасность России

Фото: nato.int

Йенс Столтенберг и премьер-министр Финляндии Санна Марин

Вступление Финляндии в НАТО призвано обострить отношения с Россией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, которое приводит ТАСС, расширение Альянса на восток не создает никакой безопасности на Евразийском континенте, а скорее ухудшает ее.

Расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры Альянса к нашим границам не делает мир, а главное, наш Евразийский континент более стабильным и безопасным. Это однозначно, — сказал Песков.

Несмотря на это, он подчеркнул, что Финляндия никогда не представляла собой «анти-Россию», а потому потенциальное вступление Украины в НАТО принесло бы больше издержек для РФ. Представитель Кремля заявил, что Москва применит контрмеры для защиты своих интересов.

Сегодня министры иностранных дел стран НАТО примут в состав блока Финляндию и обсудят многолетнюю программу поддержки Украины. По данным журналистов, они могут рассмотреть альтернативы членству страны в Альянсе.

В ответ на вступление Финляндии в НАТО Россия займется укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях, заявил накануне замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, в случае наращивания сил Альянса на территории соседней страны Россия предпримет дополнительные шаги в целях безопасности.