В Кремле заявили, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты

Фото: Министерство обороны РФ

Все цели и задачи спецоперации на Украине будут выполнены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Он подчеркнул, что спецоперация идет своим чередом.

Операция идет своим ходом, все цели будут достигнуты, — заявил Песков.

При этом он уточнил, что Россия по-прежнему готова сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на его «безапелляционные заявления» о невозможности мирного диалога и угрозы перемещения боевых действий на территорию Крыма. Песков отметил, что требования российского руководства не изменились и их необходимо обсуждать.

Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что лидеры стран Евросоюза пытались уговорить Зеленского приступить к дипломатическому урегулированию ситуации в стране. Он не стал называть конкретных имен, но отметил, что европейские политики приезжали на Украину «толпой». При этом сам Ющенко отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией.